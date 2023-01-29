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Орбан считает, что Путин не откажется от войны в Украине, потому что боится проигрыша на выборах

"Европейская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 16:35
Виктор Орбан, фото AFP via Getty Images

Во время встречи с журналистами в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложил свое видение того, почему завершения полномасштабной войны России против Украины в ближайшее время не стоит ждать.

Как сообщает "Европейская правда", статья о встрече, которая состоялась ранее на этой неделе, была опубликована в немецкоязычном "либерально-консервативном" издании Tichys Einblich.

"Орбан разрушает надежду на то, что Путин рано или поздно откажется от войны. В конце концов, приближаются президентские выборы, а те, кто проиграл войну, не выиграют выборы, даже сфальсифицированные", - пересказывает автор статьи Роланд Тичи слова венгерского премьера.

Также он утверждает, что Орбан не является пророссийским, как его принято считать, потому что "говорит, что знает о жестокости россиян, ведь в 1956 году они повесили тогдашнего премьер-министра Имре Надя".

По словам премьера Венгрии, Россия исторически демонстрировала, что в начале войн слаба из-за "коррупции, разгильдяйства, некомпетентности командиров и ужасных тактических ошибок", но "очень скоро переключается, мобилизует свои силы и быстро учится".

Говоря о цели России в войне, Орбан считает, что речь идет не о полном завоевании Украины (так как это вызовет сопротивление населения и "партизанскую войну"), а о создании буферной зоны примерно вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

"Своеобразная "зона смерти" между Западной Украиной и НАТО с одной стороны, и Россией с другой?" - пишет автор Tichys Einblich и добавляет, что позиция Венгрии о немедленном прекращении огня и переговорах является лучшей.

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Попутно он критикует США и ЕС за отсутствие четкой стратегии относительно войны, "кроме усиления обоснованного сопротивления Украины". Он добавляет, что по такой логике НАТО придется посылать собственные войска в Украину, если там "рано или поздно закончатся мужчины".

Как уже сообщалось, премьер-министр Венгрии Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию относительно текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину, как Афганистан.

После этого МИД Украины вызвал венгерского посла для объяснений.

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Темы: ВенгрияПутинвойна
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