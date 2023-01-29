Різке збільшення допомоги Україні пов’язане з занепокоєнням щодо затягування війни – WSJ

За рішенням різко збільшити військову допомогу Україні стоїть занепокоєння в деяких західних столицях, що час може бути на боці Росії.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Як пише видання, це занепокоєння свідчить про те, що вікно можливостей для України не є безкінечним, і вона потребує потужного західного озброєння вже найближчим часом, щоб посилити імпульс, якого досягла під час контрнаступу минулого року.

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Зазначається, що минулої весни, коли російські війська відступили від Києва, західні уряди сподівалися, що чим довше триватимуть бойові дії, тим більша ймовірність перемоги України. Західні чиновники говорили, що якщо Європа і США залишаться об’єднаними після важкої зими, то економічні проблеми і військові невдачі Росії, поглиблені санкціями, можуть змусити Москву шукати миру.

З наближенням першої річниці російського вторгнення в Україну ця впевненість зникає. Натомість чиновники в деяких столицях тепер побоюються, що Кремль, який готовий продовжувати кидати людей і техніку на війну, може взяти гору в тривалій війні на виснаження, пише WSJ.

Через це краще надати Україні більш сучасне озброєння, яке могло б допомогти їй змінити динаміку війни і підірвати боєздатність Росії.

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Видання відзначає, що російська армія зазнала значних втрат і відчуває нестачу важливих військових можливостей, зокрема високоточних ракет. Деякі з найжорсткіших західних санкцій – такі як нафтове ембарго та обмеження цін на експорт російської нафти – також лише починають діяти. Прогнозується, що цього року російська економіка зазнає значної рецесії, і її потенціал, ймовірно, залишатиметься обмеженим протягом наступних років.

Однак немає жодних ознак того, що санкції зупинять російську армію або спричинять такий економічний тиск на Кремль, що це підірве внутрішню підтримку війни, йдеться у статті.

Зміна в західному мисленні щодо необхідності прискорення поставок в Україну публічно проявилася останніми днями в рішеннях США, Великобританії та Німеччини відправити в Україну бойові танки західної розробки.

Разом з іншою бронетехнікою і системами протиповітряної оборони ця зброя має допомогти Україні не лише відбити будь-який російський наступ, але й забезпечити Київ засобами для подальшого просування вглиб захопленої Росією території, ставлячи його в більш вигідне становище для ведення переговорів.

Офіційні особи також зазначили, що зараз громадська думка в Європі та США залишається непохитною у підтримці військової та фінансової допомоги Україні, але Путін може сподіватися, що така підтримка не буде стійкою протягом років війни і змін адміністрацій у США та інших країнах.

Деякі посадовці також занепокоєні тим, наскільки реалістичною є головна мета, сформульована прихильниками посилення військової підтримки – швидке завершення конфлікту. У західних столицях також не мають великої віри в те, що Путін коли-небудь розглядатиме перспективу завершення конфлікту без підкорення України, пише видання.