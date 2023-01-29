Різке збільшення допомоги Україні пов’язане з занепокоєнням щодо затягування війни – WSJ

За рішенням різко збільшити військову допомогу Україні стоїть занепокоєння в деяких західних столицях, що час може бути на боці Росії.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Як пише видання, це занепокоєння свідчить про те, що вікно можливостей для України не є безкінечним, і вона потребує потужного західного озброєння вже найближчим часом, щоб посилити імпульс, якого досягла під час контрнаступу минулого року.

Зазначається, що минулої весни, коли російські війська відступили від Києва, західні уряди сподівалися, що чим довше триватимуть бойові дії, тим більша ймовірність перемоги України. Західні чиновники говорили, що якщо Європа і США залишаться об’єднаними після важкої зими, то економічні проблеми і військові невдачі Росії, поглиблені санкціями, можуть змусити Москву шукати миру.

З наближенням першої річниці російського вторгнення в Україну ця впевненість зникає. Натомість чиновники в деяких столицях тепер побоюються, що Кремль, який готовий продовжувати кидати людей і техніку на війну, може взяти гору в тривалій війні на виснаження, пише WSJ.

Через це краще надати Україні більш сучасне озброєння, яке могло б допомогти їй змінити динаміку війни і підірвати боєздатність Росії.

Видання відзначає, що російська армія зазнала значних втрат і відчуває нестачу важливих військових можливостей, зокрема високоточних ракет. Деякі з найжорсткіших західних санкцій – такі як нафтове ембарго та обмеження цін на експорт російської нафти – також лише починають діяти. Прогнозується, що цього року російська економіка зазнає значної рецесії, і її потенціал, ймовірно, залишатиметься обмеженим протягом наступних років.

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Однак немає жодних ознак того, що санкції зупинять російську армію або спричинять такий економічний тиск на Кремль, що це підірве внутрішню підтримку війни, йдеться у статті.

Зміна в західному мисленні щодо необхідності прискорення поставок в Україну публічно проявилася останніми днями в рішеннях США, Великобританії та Німеччини відправити в Україну бойові танки західної розробки.

Разом з іншою бронетехнікою і системами протиповітряної оборони ця зброя має допомогти Україні не лише відбити будь-який російський наступ, але й забезпечити Київ засобами для подальшого просування вглиб захопленої Росією території, ставлячи його в більш вигідне становище для ведення переговорів.

Офіційні особи також зазначили, що зараз громадська думка в Європі та США залишається непохитною у підтримці військової та фінансової допомоги Україні, але Путін може сподіватися, що така підтримка не буде стійкою протягом років війни і змін адміністрацій у США та інших країнах.

Деякі посадовці також занепокоєні тим, наскільки реалістичною є головна мета, сформульована прихильниками посилення військової підтримки – швидке завершення конфлікту. У західних столицях також не мають великої віри в те, що Путін коли-небудь розглядатиме перспективу завершення конфлікту без підкорення України, пише видання.