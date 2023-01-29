Резкое увеличение помощи Украине связано с беспокойством относительно затягивания войны – WSJ

За решением резко увеличить военную помощь Украине стоит беспокойство в некоторых западных столицах, что время может быть на стороне России.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Как пишет издание, это беспокойство свидетельствует о том, что окно возможностей для Украины не является бесконечным, и она нуждается в мощном западном вооружении уже в ближайшее время, чтобы усилить импульс, которого достигла во время контрнаступления в прошлом году.

Отмечается, что прошлой весной, когда российские войска отступили от Киева, западные правительства надеялись, что чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше вероятность победы Украины. Западные чиновники говорили, что если Европа и США останутся объединенными после тяжелой зимы, то экономические проблемы и военные неудачи России, усугубленные санкциями, могут заставить Москву искать мира.

С приближением первой годовщины российского вторжения в Украину эта уверенность исчезает. Чиновники в некоторых столицах теперь опасаются, что Кремль, который готов продолжать бросать людей и технику на войну, может одержать верх в длительной войне на истощение, пишет WSJ.

Из-за этого лучше предоставить Украине более современное вооружение, которое могло бы помочь ей изменить динамику войны и подорвать боеспособность России.

Издание отмечает, что российская армия понесла значительные потери и испытывает недостаток важных военных возможностей, в частности высокоточных ракет. Некоторые из самых жестких западных санкций - такие как нефтяное эмбарго и ограничение цен на экспорт российской нефти - также только начинают действовать. Прогнозируется, что в этом году российская экономика испытает значительную рецессию, и ее потенциал, вероятно, будет оставаться ограниченным в течение следующих лет.

ВИДЕО ДНЯ

Однако нет никаких признаков того, что санкции остановят российскую армию или вызовут такое экономическое давление на Кремль, что это подорвет внутреннюю поддержку войны, говорится в статье.

Изменение в западном мышлении о необходимости ускорения поставок в Украину публично проявилось в последние дни в решениях США, Великобритании и Германии отправить в Украину боевые танки западной разработки.

Вместе с другой бронетехникой и системами противовоздушной обороны это оружие должно помочь Украине не только отразить любое российское наступление, но и обеспечить Киев средствами для дальнейшего продвижения вглубь захваченной Россией территории, ставя его в более выгодное положение для ведения переговоров.

Официальные лица также отметили, что сейчас общественное мнение в Европе и США остается непоколебимым в поддержке военной и финансовой помощи Украине, но Путин может надеяться, что такая поддержка не будет устойчивой в течение лет войны и смен администраций в США и других странах.

Некоторые чиновники также обеспокоены тем, насколько реалистичной является главная цель, сформулированная сторонниками усиления военной поддержки – быстрое завершение конфликта. В западных столицах также не имеют большой веры в то, что Путин когда-либо будет рассматривать перспективу завершения конфликта без покорения Украины, пишет издание.