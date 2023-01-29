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Резкое увеличение помощи Украине связано с беспокойством относительно затягивания войны – WSJ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 января 2023, 16:07
Резкое увеличение помощи Украине связано с беспокойством относительно затягивания войны – WSJ
танк Leopard 2, фото Getty Images

За решением резко увеличить военную помощь Украине стоит беспокойство в некоторых западных столицах, что время может быть на стороне России.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Как пишет издание, это беспокойство свидетельствует о том, что окно возможностей для Украины не является бесконечным, и она нуждается в мощном западном вооружении уже в ближайшее время, чтобы усилить импульс, которого достигла во время контрнаступления в прошлом году.

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Отмечается, что прошлой весной, когда российские войска отступили от Киева, западные правительства надеялись, что чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше вероятность победы Украины. Западные чиновники говорили, что если Европа и США останутся объединенными после тяжелой зимы, то экономические проблемы и военные неудачи России, усугубленные санкциями, могут заставить Москву искать мира.

С приближением первой годовщины российского вторжения в Украину эта уверенность исчезает. Чиновники в некоторых столицах теперь опасаются, что Кремль, который готов продолжать бросать людей и технику на войну, может одержать верх в длительной войне на истощение, пишет WSJ.

Из-за этого лучше предоставить Украине более современное вооружение, которое могло бы помочь ей изменить динамику войны и подорвать боеспособность России.

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Издание отмечает, что российская армия понесла значительные потери и испытывает недостаток важных военных возможностей, в частности высокоточных ракет. Некоторые из самых жестких западных санкций - такие как нефтяное эмбарго и ограничение цен на экспорт российской нефти - также только начинают действовать. Прогнозируется, что в этом году российская экономика испытает значительную рецессию, и ее потенциал, вероятно, будет оставаться ограниченным в течение следующих лет.

Однако нет никаких признаков того, что санкции остановят российскую армию или вызовут такое экономическое давление на Кремль, что это подорвет внутреннюю поддержку войны, говорится в статье.

Изменение в западном мышлении о необходимости ускорения поставок в Украину публично проявилось в последние дни в решениях США, Великобритании и Германии отправить в Украину боевые танки западной разработки.

Вместе с другой бронетехникой и системами противовоздушной обороны это оружие должно помочь Украине не только отразить любое российское наступление, но и обеспечить Киев средствами для дальнейшего продвижения вглубь захваченной Россией территории, ставя его в более выгодное положение для ведения переговоров.

Официальные лица также отметили, что сейчас общественное мнение в Европе и США остается непоколебимым в поддержке военной и финансовой помощи Украине, но Путин может надеяться, что такая поддержка не будет устойчивой в течение лет войны и смен администраций в США и других странах.

Некоторые чиновники также обеспокоены тем, насколько реалистичной является главная цель, сформулированная сторонниками усиления военной поддержки – быстрое завершение конфликта. В западных столицах также не имеют большой веры в то, что Путин когда-либо будет рассматривать перспективу завершения конфликта без покорения Украины, пишет издание.

Темы: помощь Украиневойна
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