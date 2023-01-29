Зеленський поговорив з обраним президентом Чехії та запросив його в Україну

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову з колишнім очільником Військового комітету НАТО Петром Павелом, який переміг на президентських виборах у Чехії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський написав у Twitter.

"Особисто привітав Петра Павела із перемогою на виборах президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом до України", - зазначив глава держави.

Раніше Павел підтвердив, що збирається здійснити візит до України разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року.

Нагадаємо, Петр Павел отримав 58,32% голосів у другому турі президентських виборів у Чехії, тоді як його конкурент, чеський мільярдер, колишній прем’єр-міністр і лідер партії ANO Андрей Бабіш – 41,67%.

Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни - десять років.

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