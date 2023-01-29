Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский поговорил с избранным президентом Чехии и пригласил его в Украину

"Европейская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 17:16
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонный разговор с бывшим главой Военного комитета НАТО Петром Павелом, который победил на президентских выборах в Чехии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал в Twitter.

"Лично поздравил Петра Павела с победой на выборах президента Чехии. Поблагодарил его и чешский народ за неослабевающую поддержку. Пригласил с визитом в Украину", - отметил глава государства.

Ранее Павел подтвердил, что собирается совершить визит в Украину вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой весной 2023 года.

Как сообщалось, Петр Павел получил 58,32% голосов во втором туре президентских выборов в Чехии, тогда как его конкурент, чешский миллиардер, бывший премьер-министр и лидер партии ANO Андрей Бабиш - 41,67%.

Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, заменив на посту Милоша Земана, который находился на ней два срока - десять лет.

Читайте также: Выборы в Чехии принесли победу Украине: чем важно избрание президентом генерала Павела.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийЧехия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видео В Броварах на заседании горисполкома мэру и другим мужчинам вручили повестки

На Буданова было совершено по меньшей мере 10 покушений – WP

Украина поднялась в индексе восприятия коррупции

МИД считает неприемлемым высказывание президента Хорватии о Крыме

Экс-следователь ГПУ Сус получил 9 лет колонии

Воздушные силы: Для обороны неба Украине нужно до 200 многоцелевых самолетов

Все новости...
Зеленский
Массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на трибунале против РФ – Зеленский
Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов
Зеленский написал Макрону по поводу Олимпиады
Последние новости
14:34
Третий раз за полдня: по всей Украине объявлена воздушная тревога
14:21
В России есть люди, с которыми очень легко работать – руководитель ГУР 
14:10
Миссия в Еленовку все еще возможна – координатор ООН в Украине
14:06
Комитет Рады по нацбезопасности обсудит закупки Минобороны и военно-врачебные комиссии
13:56
В Украине воюют 326 тысяч российских военных – Буданов
13:48
В РФ перестал открываться сервис подписки на эротический контент OnlyFans
13:47
видео В Броварах на заседании горисполкома мэру и другим мужчинам вручили повестки
13:32
Под Бахмутом за сутки было более 40 боев с россиянами - Череватый
13:30
Немецкий экспорт в Россию сократился более чем вдвое в 2022 году
13:27
видео"Чувствует, когда едем к детям": полицейские из Донбасса показали четырехлапого помощника Блэка
Все новости...