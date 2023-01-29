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Зеленский поговорил с избранным президентом Чехии и пригласил его в Украину

"Европейская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 16:16
Зеленский поговорил с избранным президентом Чехии и пригласил его в Украину
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонный разговор с бывшим главой Военного комитета НАТО Петром Павелом, который победил на президентских выборах в Чехии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал в Twitter.

"Лично поздравил Петра Павела с победой на выборах президента Чехии. Поблагодарил его и чешский народ за неослабевающую поддержку. Пригласил с визитом в Украину", - отметил глава государства.

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Ранее Павел подтвердил, что собирается совершить визит в Украину вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой весной 2023 года.

Как сообщалось, Петр Павел получил 58,32% голосов во втором туре президентских выборов в Чехии, тогда как его конкурент, чешский миллиардер, бывший премьер-министр и лидер партии ANO Андрей Бабиш - 41,67%.

Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, заменив на посту Милоша Земана, который находился на ней два срока - десять лет.

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Темы: ЗеленскийЧехия
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