На Київщині троє людей загинули через генератор

генератор, через який сталася трагедія у Княжичах, фото з Telegram Нєбитова

У Княжичах на Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом через неправильне використання генератора.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

фото з Telegram Нєбитова

Дослівно: "У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку.

За попередніми даними, трагедія сталася через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту".

Деталі: Нєбитов закликав чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення.