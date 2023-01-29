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На Київщині троє людей загинули через генератор

Катерина ТищенкоНеділя, 29 січня 2023, 17:45
генератор, через який сталася трагедія у Княжичах, фото з Telegram Нєбитова

У Княжичах на Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом через неправильне використання генератора.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

 
фото з Telegram Нєбитова

Дослівно: "У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку.

За попередніми даними, трагедія сталася через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту".

Деталі: Нєбитов закликав чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення.

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Теми: Київська областьелектроенергія
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