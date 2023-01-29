На Київщині троє людей загинули через генератор
Неділя, 29 січня 2023, 17:45
У Княжичах на Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом через неправильне використання генератора.
Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram
Дослівно: "У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку.
За попередніми даними, трагедія сталася через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту".
Деталі: Нєбитов закликав чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення.
ВІДЕО ДНЯ