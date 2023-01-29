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На Киевщине три человека погибли из-за генератора

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 января 2023, 17:45
генератор, из-за которого произошла трагедия в Княжичах, фото из Telegram Небытова

В Княжичах Киевской области три человека погибли от отравления угарным газом из-за неправильного использования генератора.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

 
фото из Telegram Небытова

Дословно: "В частном доме в Княжичах без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию. Сейчас работники Броварского управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства инцидента".

Детали: Небытов призвал четко следовать инструкциям по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания.

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Темы: Киевская областьэлектроэнергия
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