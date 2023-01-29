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Росіяни у неділю здійснили 24 обстріли з РСЗВ – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 29 січня 2023, 17:33
Росіяни у неділю здійснили 24 обстріли з РСЗВ – зведення Генштабу
наслідки обстрілу Херсона 29 січня, фото з Telegram Юрія Соболевського

У неділю російські війська здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, є поранені та загиблі серед мирних мешканців.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник протягом цієї доби здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по населених пунктах, що неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України".

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Деталі: Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника. Ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Разом з тим, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області; Волфине Сумської області та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної і Діброви Луганської області та Тернів і Ямполівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку окупантами обстріляно Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль на Донеччині; Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник здійснив артилерійський обстріл передмістя та самого міста Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

За наявною інформацією, із місцевих лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли усе медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області. Медичні заклади у зазначених містах окупаційна влада закриває, всупереч раніше наданим обіцянкам. Персонал поставили перед фактом – переведення або звільнення.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 2 радіолокаційних станції ворога та склад боєприпасів.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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