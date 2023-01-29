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Россияне в воскресенье совершили 24 обстрела из РСЗО – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 января 2023, 18:33
последствия обстрела Херсона 29 января, фото из Telegram Юрия Соболевского

В воскресенье российские войска совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, есть раненые и погибшие среди мирных жителей.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник в течение этих суток совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам недалеко от линии соприкосновения. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Высокой остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины".

Детали: Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях обороняется на ранее занятых рубежах.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений противника. Вражеских наступательных группировок не обнаружено.

Вместе с тем, противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов по районам населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфино Сумской области и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огирцево и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Песчаное, Крохмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

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На Лиманском направлении противник обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Дибровы Луганской области и Тернов и Ямполовки в Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спирное, Берестовое, Белогоровка, Роздоловка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь в Донецкой области; Полтавка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник совершил артиллерийский обстрел пригорода и самого города Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

По имеющейся информации, из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области. Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают, вопреки ранее данным обещаниям. Персонал поставили перед фактом – перевод или увольнение.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 2 радиолокационных станции врага и склад боеприпасов.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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