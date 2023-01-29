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Багаторічний радник Меркель підтримує надання Україні винищувачів

"Європейська правда"Неділя, 29 січня 2023, 18:49
Крістоф Хойсген, фото picture alliance via Getty Images

Колишній радник Ангели Меркель із зовнішньої політики й нинішній голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген підтримує надання Україні винищувачів для захисту від російських атак.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Хойсген сказав в ефірі ARD.

"Я вважаю, що постачання винищувачів є достатнім для кращого захисту України від російських атак", – зазначив він.

За словами Хойсгена, можна було б обговорити надання Києву американських винищувачів F-16 або винищувачів радянської розробки зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки.

Також голова Мюнхенської конференції нагадав, що, згідно з міжнародним правом, іноземним силам дозволено постачати Україні зброю, зокрема бойові танки, а також бойові літаки.

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше також висловився проти надання Україні німецьких винищувачів. "Про це не може бути і мови", - сказав він.

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Між тим, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра минулого тижня сказав, що у Нідерландів "немає табу" на обговорення запиту про F-16, якби такий надійшов від України, а в уряді Словаччини прямо говорили про плани віддати Україні радянські МіГ-29.

Теми: МеркельНімеччинадопомога Україні
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