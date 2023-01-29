Багаторічний радник Меркель підтримує надання Україні винищувачів

Колишній радник Ангели Меркель із зовнішньої політики й нинішній голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген підтримує надання Україні винищувачів для захисту від російських атак.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Хойсген сказав в ефірі ARD.

"Я вважаю, що постачання винищувачів є достатнім для кращого захисту України від російських атак", – зазначив він.

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За словами Хойсгена, можна було б обговорити надання Києву американських винищувачів F-16 або винищувачів радянської розробки зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки.

Також голова Мюнхенської конференції нагадав, що, згідно з міжнародним правом, іноземним силам дозволено постачати Україні зброю, зокрема бойові танки, а також бойові літаки.

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше також висловився проти надання Україні німецьких винищувачів. "Про це не може бути і мови", - сказав він.

Між тим, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра минулого тижня сказав, що у Нідерландів "немає табу" на обговорення запиту про F-16, якби такий надійшов від України, а в уряді Словаччини прямо говорили про плани віддати Україні радянські МіГ-29.