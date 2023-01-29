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Многолетний советник Меркель поддерживает предоставление Украине истребителей

"Европейская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 18:49
Кристоф Хойсген, фото picture alliance via Getty Images

Бывший советник Ангелы Меркель по внешней политике и нынешний председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген поддерживает предоставление Украине истребителей для защиты от российских атак.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Хойсген сказал в эфире ARD.

"Я считаю, что поставки истребителей являются достаточными для лучшей защиты Украины от российских атак", - отметил он.

По словам Хойсгена, можно было бы обсудить предоставление Киеву американских истребителей F-16 или истребителей советской разработки из старых запасов Германской Демократической Республики.

Также глава Мюнхенской конференции напомнил, что, согласно международному праву, иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в частности боевые танки, а также боевые самолеты.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей пока даже не возникает.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее также высказался против предоставления Украине немецких истребителей. "Об этом не может быть и речи", - сказал он.

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Между тем, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29.

Темы: МеркельГерманияпомощь Украине
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