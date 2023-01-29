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Помер Дмитро Павличко

Катерина ТищенкоНеділя, 29 січня 2023, 18:55
Помер Дмитро Павличко
Дмитро Павличко, фото з його Facebook

На 94-му році життя помер відомий український поет, громадсько-політичний діяч, колишній нардеп і дипломат, Герой України Дмитро Павличко.

Джерело: голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський у Facebook

Дослівно: "Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко.

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Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника".

Довідка: Дмитро Павличко – поет, перекладач, літературний критик, публіцист, шістдесятник, громадсько-політичний діяч, у 2004 році йому присвоєно звання Героя України. Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V ступеня (1999, 2009), ордена "За заслуги" III ступеня (1997), ордена Свободи (2015), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1977).

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A post shared by Dana Pavlychko (@danapavlychko)

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Народився 28 вересня 1929 року. У 1945-46 роках був ув'язнений за справою щодо звинувачення в належності до УПА. Пізніше він був одним із організаторів Народного руху України, Демократичної партії України, перший голова Товариства української мови імені Т. Г. Шевченка. Один з авторів Декларації про державний суверенітет України.

У 1990-1994, 1998-1999, а також у 2005-2006 роках був народним депутатом.

У 1995-1998 роках був послом України у Словаччині, а в 1999-2002 роках – послом України в Польщі.

Теми: культура
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