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Умер Дмитрий Павлычко

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 января 2023, 18:55
Умер Дмитрий Павлычко
Дмитрий Павлычко, фото из его Facebook

На 94-м году жизни умер известный украинский поэт, общественно-политический деятель, бывший нардеп и дипломат, Герой Украины Дмитрий Павлычко.

Источник: глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в Facebook

Дословно: "Сегодня вечером умер Дмитрий Павлычко.

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Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя".

Справка: Дмитрий Павлычко – поэт, переводчик, литературный критик, публицист, шестидесятник, общественно-политический деятель, в 2004 году ему присвоено звание Героя Украины. Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V степени (1999, 2009), ордена "За заслуги" III степени (1997), ордена Свободы (2015), лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1977).

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Родился 28 сентября 1929 года. В 1945-46 годах был заключен в тюрьму по делу по обвинению в принадлежности к УПА. Позже он был одним из организаторов Народного руха Украины, Демократической партии Украины, первый председатель Общества украинского языка имени Т. Г. Шевченко. Один из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины.

В 1990-1994, 1998-1999, а также в 2005-2006 годах был народным депутатом.

В 1995-1998 годах был послом Украины в Словакии, а в 1999-2002 годах – послом Украины в Польше.

Темы: культура
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