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На Луганщині окупанти виганяють мешканців прифронтових населених пунктів – Гайдай

Катерина ТищенкоНеділя, 29 січня 2023, 20:34
Сергій Гайдай, фото з Telegram

На окупованій Луганщині росіяни виганяють мешканців прифронтових населених пунктів з будинків без надання іншого житла.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Людей навколо фронту в населених пунктах – Кремінна, Рубіжне – починають вже окупанти виганяти. Відправляють їх кудись без пропозицій нового житла, просто виганяють. Вони закривають міста на в’їзд і виїзд.

Вони дуже бояться того, що хтось із місцевих буде допомагати Силам оборони, давати інформацію про місця розташування особового складу, боєкомплектів, скупчення техніки. Підсилюються каральні, репресивні заходи".

Деталі: Гайдай уточнив, що мешканців виганяють углиб окупованої Луганської області.

Голова ОВА також повідомив, що ситуація на Луганщині загалом "важка, але повністю контрольована, крок за кроком, метр за метром наші Сили оборони просуваються вперед".

Водночас він відзначив, що окупанти постійно підвозять до лінії фронту резерви – як техніку, так і особовий склад.

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Теми: Луганська областьокупаціявійна
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