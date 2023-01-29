На Луганщине оккупанты выгоняют жителей прифронтовых населенных пунктов – Гайдай

На оккупированной Луганщине россияне выгоняют жителей прифронтовых населенных пунктов из домов без предоставления другого жилья.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "Людей вокруг фронта в населенных пунктах - Кременная, Рубежное - начинают уже оккупанты выгонять. Отправляют их куда-то без предложений нового жилья, просто выгоняют. Они закрывают города на въезд и выезд.

Они очень боятся того, что кто-то из местных будет помогать Силам обороны, давать информацию о местах расположения личного состава, боекомплектов, скопления техники. Усиливаются карательные, репрессивные меры".

Детали: Гайдай уточнил, что жителей выгоняют вглубь оккупированной Луганской области.

Председатель ОГА также сообщил, что ситуация на Луганщине в целом "тяжелая, но полностью контролируемая, шаг за шагом, метр за метром наши Силы обороны продвигаются вперед".

В то же время он отметил, что оккупанты постоянно подвозят к линии фронта резервы - как технику, так и личный состав.