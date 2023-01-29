Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Луганщине оккупанты выгоняют жителей прифронтовых населенных пунктов – Гайдай

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 января 2023, 19:34
На Луганщине оккупанты выгоняют жителей прифронтовых населенных пунктов – Гайдай
Сергей Гайдай, фото из Telegram

На оккупированной Луганщине россияне выгоняют жителей прифронтовых населенных пунктов из домов без предоставления другого жилья.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "Людей вокруг фронта в населенных пунктах - Кременная, Рубежное - начинают уже оккупанты выгонять. Отправляют их куда-то без предложений нового жилья, просто выгоняют. Они закрывают города на въезд и выезд.

Реклама:

Они очень боятся того, что кто-то из местных будет помогать Силам обороны, давать информацию о местах расположения личного состава, боекомплектов, скопления техники. Усиливаются карательные, репрессивные меры".

Детали: Гайдай уточнил, что жителей выгоняют вглубь оккупированной Луганской области.

Председатель ОГА также сообщил, что ситуация на Луганщине в целом "тяжелая, но полностью контролируемая, шаг за шагом, метр за метром наши Силы обороны продвигаются вперед".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время он отметил, что оккупанты постоянно подвозят к линии фронта резервы - как технику, так и личный состав.

Темы: Луганская областьоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Луганская область
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: