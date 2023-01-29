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Через обстріл Херсонського порту нафтопродукти витекли у Дніпро

Катерина ТищенкоНеділя, 29 січня 2023, 21:57
Херсон, Google maps

Через обстріл росіянами Херсонського порту стався витік нафтопродуктів у Дніпро.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Нещодавно російська армія атакувала Херсонський порт. Через ворожий обстріл пошкодження зазнали два судна, що належать іноземним компаніям.

Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро".

Деталі: Нині силами екіпажу судна вдалося локалізувати вилив нафтопродуктів, додали в ОВА.

Теми: Херсонекологіявійна
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