Через обстріл Херсонського порту нафтопродукти витекли у Дніпро

Через обстріл росіянами Херсонського порту стався витік нафтопродуктів у Дніпро.

Джерело: Херсонська ОВА

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Дослівно: "Нещодавно російська армія атакувала Херсонський порт. Через ворожий обстріл пошкодження зазнали два судна, що належать іноземним компаніям.

Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро".

Деталі: Нині силами екіпажу судна вдалося локалізувати вилив нафтопродуктів, додали в ОВА.