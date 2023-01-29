Из-за обстрела Херсонского порта нефтепродукты вытекли в Днепр

Из-за обстрела россиянами Херсонского порта произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Недавно российская армия атаковала Херсонский порт. Из-за вражеского обстрела повреждения получили два судна, принадлежащие иностранным компаниям.

Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр".

Детали: Сейчас силами экипажа судна удалось локализовать утечку нефтепродуктов, добавили в ОВА.