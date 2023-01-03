Біля Чулаківки окупанти втратили 500 осіб загиблими і пораненими – Генштаб
Вівторок, 3 січня 2023, 07:45
Сили оборони завдали удару по противнику біля села Чулаківка Херсонської області, втрати ворога склали близько 500 осіб пораненими і загиблими.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими".
Деталі: У Генштабі також повідомили, що 1 січня підрозділами Сил оборони здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Втрати ворога наразі уточнюються.
Що цьому передувало:
- У новорічну ніч ЗСУ знищили в Макіївці 400 окупантів.
- Міноборони Росії підтвердило знищення окупантів у Макіївці, але занижує втрати.