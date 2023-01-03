Біля Чулаківки окупанти втратили 500 осіб загиблими і пораненими – Генштаб

Сили оборони завдали удару по противнику біля села Чулаківка Херсонської області, втрати ворога склали близько 500 осіб пораненими і загиблими.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими".

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Деталі: У Генштабі також повідомили, що 1 січня підрозділами Сил оборони здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Втрати ворога наразі уточнюються.

Що цьому передувало:

У новорічну ніч ЗСУ знищили в Макіївці 400 окупантів.

Міноборони Росії підтвердило знищення окупантів у Макіївці, але занижує втрати.