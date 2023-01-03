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У Краматорську ракети РФ пошкодили будинки, поранено людину

Олена РощінаВівторок, 3 січня 2023, 12:55
Наслідки удару по Краматорську, фото міськради

У Краматорську внаслідок ракетного удару, завданого росіянами пізно ввечері 2 січня, пошкоджено 34 приватних будинки та 8 багатоквартирних, одна людина поранена.

Джерело: Краматорська міська рада з посиланням на мера Олександра Гончаренка, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова Гончаренка: "Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську - пошкоджено 34 приватних будинки та 8 багатоквартирних. Також поранено людину".

Деталі: Голова ОВА Кириленко повідомив, що одна людина поранена у Краматорську внаслідок того, що снаряд влучив у подвір'я приватного будинку.

Передісторія:

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Теми: КраматорськДонецька областьвійна
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