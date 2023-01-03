У Краматорську ракети РФ пошкодили будинки, поранено людину
Вівторок, 3 січня 2023, 11:55
У Краматорську внаслідок ракетного удару, завданого росіянами пізно ввечері 2 січня, пошкоджено 34 приватних будинки та 8 багатоквартирних, одна людина поранена.
Джерело: Краматорська міська рада з посиланням на мера Олександра Гончаренка, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Пряма мова Гончаренка: "Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську - пошкоджено 34 приватних будинки та 8 багатоквартирних. Також поранено людину".
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Деталі: Голова ОВА Кириленко повідомив, що одна людина поранена у Краматорську внаслідок того, що снаряд влучив у подвір'я приватного будинку.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Російські окупанти пізно ввечері 2 січня атакували місто Краматорськ Донецької області ракетами.
- Французькі журналісти під час прямого включення у студію зафільмували "приліт" ракети у Краматорську 2 січня.