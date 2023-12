Французькі журналісти потрапили під ракетний удар під час прямого включення з Краматорська

Французькі журналісти, які висвітлюють події в Україні, під час прямого включення у студію зафільмували "приліт" ракети у Краматорську 2 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Поль Гасньє, Елоїз Грегуар і Тео Пальфраї перебувають на сході України і вмикалися в ефір TF1-TMC з Краматорська.

Коли кореспондент почав говорити зі студією, ракета поцілила менш ніж за кілометр від них. Вибух встиг потрапити у кадр, після чого вони зорієнтувалися і лягли на землю.

Коли журналісти перебралися в інше місце, вони знову увімкнулися в ефір і розповіли про пережите. За їхніми словами, команда злякалася, але ніхто не поранений.

Ефір відбувся 2 січня близько 20 години вечора за паризьким часом. Фрагмент відео згодом перепублікували численні медіа.

