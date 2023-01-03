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Французькі журналісти потрапили під ракетний удар під час прямого включення з Краматорська

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 10:08
Французькі журналісти застали момент ракетного удару в Краматорську, скриншот

Французькі журналісти, які висвітлюють події в Україні, під час прямого включення у студію зафільмували "приліт" ракети у Краматорську 2 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Поль Гасньє, Елоїз Грегуар і Тео Пальфраї перебувають на сході України і вмикалися в ефір TF1-TMC з Краматорська.

Коли кореспондент почав говорити зі студією, ракета поцілила менш ніж за кілометр від них. Вибух встиг потрапити у кадр, після чого вони зорієнтувалися і лягли на землю. 

Коли журналісти перебралися в інше місце, вони знову увімкнулися в ефір і розповіли про пережите. За їхніми словами, команда злякалася, але ніхто не поранений. 

Ефір відбувся 2 січня близько 20 години вечора за паризьким часом. Фрагмент відео згодом перепублікували численні медіа.

Також 2 січня стало відомо, що в Україні біля лінії фронту отримав незначне поранення журналіст німецького Bild Бйорн Штрітцель.

Під час ракетного удару по Києву 31 грудня постраждав журналіст із Японії.

20 грудня у Херсоні потрапили під обстріл італійські кореспоненти

Теми: КраматорськвійнаЗМІФранція
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