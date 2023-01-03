Французькі журналісти потрапили під ракетний удар під час прямого включення з Краматорська
Французькі журналісти, які висвітлюють події в Україні, під час прямого включення у студію зафільмували "приліт" ракети у Краматорську 2 січня.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Поль Гасньє, Елоїз Грегуар і Тео Пальфраї перебувають на сході України і вмикалися в ефір TF1-TMC з Краматорська.
Коли кореспондент почав говорити зі студією, ракета поцілила менш ніж за кілометр від них. Вибух встиг потрапити у кадр, після чого вони зорієнтувалися і лягли на землю.
Коли журналісти перебралися в інше місце, вони знову увімкнулися в ефір і розповіли про пережите. За їхніми словами, команда злякалася, але ніхто не поранений.
Ефір відбувся 2 січня близько 20 години вечора за паризьким часом. Фрагмент відео згодом перепублікували численні медіа.
A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023
Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge
Також 2 січня стало відомо, що в Україні біля лінії фронту отримав незначне поранення журналіст німецького Bild Бйорн Штрітцель.
Під час ракетного удару по Києву 31 грудня постраждав журналіст із Японії.
20 грудня у Херсоні потрапили під обстріл італійські кореспоненти.