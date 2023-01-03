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Росіяни обстріляли житловий квартал у Кураховому, є загиблий і поранені

Олена РощінаВівторок, 3 січня 2023, 13:13
Наслідки артилерійського обстрілу міста Курахове, фото з Телеграм Павла Кириленка

Російські війська зранку 3 січня обстріляли з артилерії житловий квартал у місті Курахове Донецької області, влучили у багатоповерхівку, пошкодили об'єкт водопостачання, одна людина загинула і двох поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "Зранку росіяни обстріляли Курахове з артилерії – поцілили у житловий квартал. За попередньою інформацією, 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення. 

Також є пошкодження: один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання".

Деталі: Кириленко зазначив, що вся Донецька область – небезпечна для цивільних, і закликав евакуюватися.

Цьому передувало: Пізно ввечері 2 січня росіяни завдали ракетних ударів по містах Дружківка та Краматорськ у Донецькій області.

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Теми: Донецька областьвійна
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