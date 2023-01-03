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"Прикриватися нейтральністю аморально": Кулеба запросив голову МОК у Дружківку

Олена РощінаВівторок, 3 січня 2023, 15:05
Льодова арена у Дружківці після удару ракетою РФ, фото "Суспільне Донбас"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запрошує у Дружківку на Донеччині президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха та інших спортивних функціонерів, аби вони побачили наслідки атак Росії для українських спортсменів. 

Джерело: Дмитро Кулеба в Instagram

Пряма мова: "Запрошую усіх спортивних функціонерів, які прагнуть допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, тому що "спорт поза політикою", у тому числі президента МОК Томаса Баха, відвідати "Альтаїр" та особисто пересвідчитися у "спортивній нейтральності" Росії. 

Може, тоді нарешті прийде розуміння, чому прикриватися абстрактною "нейтральністю" в такій ситуації аморально. 

Росія та Білорусь мають нести повну відповідальність за свої злочини проти миру – і їхні спортсмени не можуть брати участі у міжнародних змаганнях так, ніби нічого не відбулося".

Деталі: На думку голови МЗС, іноземному політику чи спортивному функціонеру перед тим як казати, що "спорт має бути поза політикою", треба подивитися на фото зруйнованої обстрілом росіян льодової арени "Альтаїр" у Дружківці. 

Кулеба зазначив, що там раніше проводили українські та міжнародні змагання, тренувалися діти й дорослі. 

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"Це був не просто спортивний об’єкт, а одна з ключових арен для розвитку українського спорту та найбільша в Україні школа хокею та фігурного катання. Єдиними ударами, які тут відбувалися були хокейні буліти. Допоки удар не нанесли "деполітизовані" російські бомби", – обурився він.

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Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Цьому передувало: Ввечері 2 січня російські війська завдали три ракетних удари по Дружківці в Донецькій області. Вони зруйнували Льодову арену "Альтаїр", пошкодив будівлі готелю МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарчі споруди.

Теми: Донецька областьспортвійнаКулеба Дмитро
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