Росіяни підірвали електростанцію під час відступу з Берислава – Резніков

Російські військові під час відступу з Берислава Херсонської області у листопаді підірвали електростанцію.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "У Бериславі (Херсонська область) росіяни відступили і навмисно підірвали електростанцію".

Деталі: Резніков наголосив, що знищення об'єктів критичної інфраструктури є терористичним актом, згідно із ст. 51(2) Додаткового протоколу I Женевської конвенції. Однак це не зупиняє російських загарбників.

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