Росіяни підірвали електростанцію під час відступу з Берислава – Резніков

Російські військові під час відступу з Берислава Херсонської області у листопаді підірвали електростанцію.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "У Бериславі (Херсонська область) росіяни відступили і навмисно підірвали електростанцію".

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Деталі: Резніков наголосив, що знищення об'єктів критичної інфраструктури є терористичним актом, згідно із ст. 51(2) Додаткового протоколу I Женевської конвенції. Однак це не зупиняє російських загарбників.

Передісторія:

9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон і Берислав.

11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, а до міста заходять частини ЗСУ.