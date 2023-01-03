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Росіяни підірвали електростанцію під час відступу з Берислава – Резніков

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 3 січня 2023, 14:28
Росіяни підірвали електростанцію під час відступу з Берислава – Резніков
Берислав, Херсонщина, скрін з мапи DEEPSTATE

Російські військові під час відступу з Берислава Херсонської області у листопаді підірвали електростанцію.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "У Бериславі (Херсонська область) росіяни відступили і навмисно підірвали електростанцію".

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Деталі: Резніков наголосив, що знищення об'єктів критичної інфраструктури є терористичним актом, згідно із ст. 51(2) Додаткового протоколу I Женевської конвенції. Однак це не зупиняє російських загарбників.

Передісторія:

  • 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон і Берислав. 
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, а до міста заходять частини ЗСУ

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Теми: Херсонська областьРезніковвоєнні злочиниелектроенергія
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