Мера Полтави хочуть взяти під варту, він звинувачення заперечує

Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та тимчасове відсторонення від посади мера Полтави Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо дислокації підрозділів Збройних сил України, міський голова в свою чергу заперечив звинувачення та назвав підозру політично мотивованою.

Джерело: керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній на брифінгу, Мамай на брифінгу

Пряма мова Столітнього: "Щоб припинити спекуляції, які ширяться в інформаційному просторі, щодо звернення до суду з клопотанням щодо обрання саме такого запобіжного заходу, повідомляю, що відповідно до ч. 6. ст. 176 під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів передбачених статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261-1, 437-442 КК України, за наявністю ризиків зазначених у ст. 177 ККУ застосовується запобіжний захід — тримання під вартою. Це безальтернативна вимога закону".

Деталі: Крім того, клопотатимуть про відсторонення від посади на два місяці. Цей термін може бути продовжений, якщо подадуть нове клопотання. Клопотання вручили підозрюваному. Справу розглядатиме Октябрський райсуд Полтави. За словами Столітнього, один зі суддів, який мав розглядати справу, заявив про самовідвід. Замість нього призначили іншого, який теж узяв відвід.

Розглянути клопотання мають не пізніше ніж за 72 годин від моменту надходження їх до суду. Столітній заявив, якщо усі слідчі судді оголосять про самовідвід, розгляд передадуть до іншого суду.

Мамай в свою чергу заявив, що поширена ним на пресконференції інформація про забезпечення військових була відкритою: "9 грудня 2022 року я отримав підозру в тому, чого я не робив. Це підозра однієї людини, є необґрунтованою та політично мотивованою. Наголошую: це не засекречена інформація, вона є відкритою. Подібні заяви (про дислокацію ЗСУ - ред.) оголошували сотні чиновників всіх рівнів, в тому числі і керівництво області, а звинувачують тільки мене"

Зокрема, як стверджує Мамай, 25 жовтня у Telegram-каналі глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна була опублікована інформація про місце розташування зенітно-ракетного полку повітряного командування "Схід".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

29 грудня Служба безпеки України вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Нагадаємо: