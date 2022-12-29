Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ оголосила підозру меру Полтави

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 грудня 2022, 12:03
ФОТО: FB ОЛЕКСАНДРА МАМАЯ

Служба безпеки України вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ

Деталі: Як зазначило джерело УП, наразі йдеться про ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну або про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Пізніше інформацію підтвердила пресслужба СБУ.

 

Дослівно спецслужба: "За матеріалами СБУ міському голові Полтави повідомлено про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років".

Нагадаємо: Міський голова Полтави відомий своїми висловлюваннями в дусі російської пропаганди. 5 грудня 2021 року Олександр Мамай в ефірі телеканалу "НАШ" заявив, що на території України воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою: "Мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це США і Росія. Дуже прикро, що іде брат на брата".

Теми: СБУПолтава
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

За ніч Повітряні сили збили загалом 16 "Шахедів" над Україною

Росія заявляє, що в неї "не закінчаться ракети "Калібр", але не здатна захистити себе – ISW

відеоСили оборони вночі збили 10 ворожих ударних дронів у двох областях

Ворог ще раз може спробувати занурити Новий рік українців у темряву – Зеленський

Єрмак хоче другий термін Зеленського

Помер зірка футболу Пеле

Усі новини...
СБУ
СБУ на світанку навідалась до УПЦ МП на Хмельниччині
Особистий інформатор терориста Стрєлкова проведе 10 років у в’язниці - СБУ
На Харківщині затримали колаборантів: допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Останні новини
10:06
Оголошена в розшук колаборантка з Херсону сама прийшла з повинною до суду
10:01
У хорватському Вуковарі скасували офіційне використання сербської мови
09:56
Британська розвідка оцінила зміну командувача Західною групою військ РФ в Україні
09:37
Окупанти більше 80 разів вдарили по Херсону та області: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
09:34
Арешт Жеваго: бізнесмен та екснардеп вийшов із ради директорів Ferrexpo
09:34
Міхеіл Саакашвілі: Я прокидаюся з Україною, засинаю з Україною та загалом існую Україною
09:14
Столтенберг назвав постачання зброї Україні найкоротшим шляхом до миру
09:06
За ніч Повітряні сили збили загалом 16 "Шахедів" над Україною
08:50
7 дронів-камікадзе йшли на Київ вночі, усі збили – Кличко
08:41
Байден підписав бюджет з $45 млрд для України, перебуваючи на відпочинку
Усі новини...