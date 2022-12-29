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СБУ оголосила підозру меру Полтави

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 грудня 2022, 11:03
СБУ оголосила підозру меру Полтави
ФОТО: FB ОЛЕКСАНДРА МАМАЯ

Служба безпеки України вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ

Деталі: Як зазначило джерело УП, наразі йдеться про ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну або про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

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Пізніше інформацію підтвердила пресслужба СБУ.

 

Дослівно спецслужба: "За матеріалами СБУ міському голові Полтави повідомлено про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років".

Нагадаємо: Міський голова Полтави відомий своїми висловлюваннями в дусі російської пропаганди. 5 грудня 2021 року Олександр Мамай в ефірі телеканалу "НАШ" заявив, що на території України воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою: "Мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це США і Росія. Дуже прикро, що іде брат на брата".

Теми: СБУПолтава
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