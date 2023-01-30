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Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові: загинула одна людина

Катерина ТищенкоПонеділок, 30 січня 2023, 00:10
Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові: загинула одна людина
Наслідки влучання російської ракети у житловий будинок Харкова, фото з соціальних мереж

Росіяни у неділю ввечері атакували Харків, ракета влучила в житловий будинок у центрі міста.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, YouTube-сторінка Харківської обласної прокуратуриСуспільне Харків, alerts.in.ua,

Дослівно Синєгубов: "Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!"

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Деталі: Пізніше Синєгубов повідомив, що зафіксовано влучання ворожої ракети, попередньо С-300, у житловий будинок в центрі міста, у Київському районі.

"На місці працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє Суспільне Харків, внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів. За словами місцевих жителів, з будинку вивели щонайменше двох поранених.

Станом на 23:05 у Харківській, а також Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, а також в окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу. Згодом у більшості областей тривоги скасували.

Станом на 23:50 у Харкові повторно оголошено повітряну тривогу.

Наслідки влучання російської ракети у житловий будинок у м. Харків
Наслідки влучання російської ракети у житловий будинок у м. Харків
Фото: скріншот з відео Харківської обласної прокуратури
Наслідки влучання російської ракети у житловий будинок у м. Харків
Наслідки влучання російської ракети у житловий будинок у м. Харків
Фото: скріншот з відео Харківської обласної прокуратури

Оновлено о 00:30. Наразі відомо, що внаслідок удару постраждало троє людей, повідомив Синєгубов. За словами очільника ОВА, на місці трагедії продовжуються рятувальні роботи.

Оновлено о 00:40. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що "попередньо внаслідок удару по житловому будинку одна людина загинула, троє постраждали".

Оновлено о 01:10. Олег Синєгубов повідомив нові деталі про наслідки ворожого удару по житловому будинку у Харкові:  

"Троє постраждалих отримали легкі ушкодження. На жаль, загинула літня жінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару та дивом серйозно не постраждав.

Будинок частково зруйновано. Жителів евакуювали. Всі екстрені служби продовжують працювати на місці".

Теми: Харківська областьХарківвійна
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