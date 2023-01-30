Россияне ударили по жилому дому в Харькове: погиб один человек

Последствия попадания российской ракеты в жилой дом Харькова, фото из социальных сетей

Россияне в воскресенье вечером атаковали Харьков, ракета попала в жилой дом в центре города.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, YouTube-страница Харьковской областной прокуратуры, Суспільне Харків, alerts.in.ua

Дословно Синегубов: "Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!"

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Детали: Позже Синегубов сообщил, что зафиксировано попадание вражеской ракеты, предварительно С-300, в жилой дом в центре города, в Киевском районе.

"На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

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Как сообщает Суспільне Харків, в результате российского обстрела полностью разрушен четвертый этаж одного из подъездов. По словам местных жителей, из дома вывели по меньшей мере двух раненых.

По состоянию на 23:05 в Харьковской, а также Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в оккупированном Крыму была объявлена воздушная тревога. Позже в большинстве областей тревоги отменили.

По состоянию на 23:50 в Харькове повторно объявлена воздушная тревога.

Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в г. Харьков Фото: скриншот из видео Харьковской областной прокуратуры

Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в г. Харьков Фото: скриншот из видео Харьковской областной прокуратуры

Обновлено в 00:30. Известно, что в результате удара пострадали три человека, сообщил Синегубов. По словам главы ОГА, на месте трагедии продолжаются спасательные работы.

Обновлено в 00:40. Мэр Харкова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что "предварительно в результате удара по жилому дому один человек погиб, трое пострадали".

Обновлено в 01:10. Олег Синегубов сообщил новые детали о последствиях вражеского удара по жилому дому в Харькове:

"Трое пострадавших получили легкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал.

Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте".