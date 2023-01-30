Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: росіяни обстріляли 6 громад

"Українська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 00:08
Ілюстративне фото Getty Images

Протягом 29 січня російські окупанти здійснили обстріли 6 територіальних громад Сумської області, зафіксовано 72 "прильоти".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: На територію Юнаківської громади росіяни з БПЛА скинули 1 вибуховий пристрій. Також ближче до вечора ворог здійснив мінометний обстріл, було 6 "прильотів".

По Есманьській громаді ворог стріляв зі стрілецької зброї, випустивши 2 кулеметні черги.

Білопільська громада обстрілювалась росіянами з мінометів (39 "прильотів") та гранатометів (30 "прильотів").

На Краснопільську громаду росіяни також скинули з БПЛА 1 вибуховий пристрій.

У Великописарівській громаді по селищу Велика Писарівка ворог з БПЛА скинув 2 вибухових пристрої.

ВІДЕО ДНЯ

По Миропільській громаді росіяни били з мінометів, було 5 "прильотів".

За попередніми даними ОВА, в усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

Теми: обстрілСумська область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США не виявили ознак нецільового використання американських коштів в Україні

Орбан у святковому тості заявив, що Угорщина межує з Росією, а не з Україною

Резніков пояснив, як розуміти "ні" від США щодо F-16

Британія близька до передачі Україні 2,3 мільярдів фунтів із продажу "Челсі" Абрамовичем – ЗМІ

фотоЧерга 500 людей: медцентр перевірили через скарги військових, є порушення

відео, оновлено від 13:47У Броварах на засіданні міськвиконкому меру та іншим чоловікам вручили повістки

Усі новини...
обстріл
Росіяни масовано обстріляли Херсон, є загиблі та поранені
Росіяни заявили про обстріл Курської області, села без світла
Окупанти обстріляли комунальне підприємство Херсона, знищена техніка
Останні новини
22:11
Норвегія планує затвердити п’ятирічну багатомільярдну програму підтримки України – ЗМІ
22:08
В Україні запустили першу малу електростанцію для муніципалітету
22:07
Глава МЗС Литви не бачить сенсу в російських послах у країнах ЄС
22:05
У Yasno розповіли, скільки будинків Києва не відключають від світла
21:46
США звинуватили РФ у порушенні ключової угоди про контроль над ядерними озброєннями
21:43
Греція не надаватиме Україні танки Leopard 2 – прем’єр
21:19
Резніков обіцяє повернути громадський контроль над частиною закупівель
21:09
На Сумщині ракета влучила у підприємство, є поранені
21:06
Східні країни ЄС просять блок про допомогу через надлишок зерна з України
20:57
аудіо"Там взагалі... м'ясо": ГУР опублікувало перехоплення розмови окупанта на передовій
Усі новини...