Сумщина: росіяни обстріляли 6 громад
Протягом 29 січня російські окупанти здійснили обстріли 6 територіальних громад Сумської області, зафіксовано 72 "прильоти".
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: На територію Юнаківської громади росіяни з БПЛА скинули 1 вибуховий пристрій. Також ближче до вечора ворог здійснив мінометний обстріл, було 6 "прильотів".
По Есманьській громаді ворог стріляв зі стрілецької зброї, випустивши 2 кулеметні черги.
Білопільська громада обстрілювалась росіянами з мінометів (39 "прильотів") та гранатометів (30 "прильотів").
На Краснопільську громаду росіяни також скинули з БПЛА 1 вибуховий пристрій.
У Великописарівській громаді по селищу Велика Писарівка ворог з БПЛА скинув 2 вибухових пристрої.
По Миропільській громаді росіяни били з мінометів, було 5 "прильотів".
За попередніми даними ОВА, в усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.