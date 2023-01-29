Сумщина: росіяни обстріляли 6 громад

Протягом 29 січня російські окупанти здійснили обстріли 6 територіальних громад Сумської області, зафіксовано 72 "прильоти".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: На територію Юнаківської громади росіяни з БПЛА скинули 1 вибуховий пристрій. Також ближче до вечора ворог здійснив мінометний обстріл, було 6 "прильотів".

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По Есманьській громаді ворог стріляв зі стрілецької зброї, випустивши 2 кулеметні черги.

Білопільська громада обстрілювалась росіянами з мінометів (39 "прильотів") та гранатометів (30 "прильотів").

На Краснопільську громаду росіяни також скинули з БПЛА 1 вибуховий пристрій.

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У Великописарівській громаді по селищу Велика Писарівка ворог з БПЛА скинув 2 вибухових пристрої.

По Миропільській громаді росіяни били з мінометів, було 5 "прильотів".

За попередніми даними ОВА, в усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.