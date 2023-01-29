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Сумщина: россияне обстреляли 6 громад

"Украинская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 23:08
Сумщина: россияне обстреляли 6 громад
Иллюстративное фото Getty Images

В течение 29 января российские оккупанты совершили обстрелы 6 территориальных общин Сумской области, зафиксировано 72 "прилета".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: На территорию Юнаковской громады россияне с БПЛА сбросили 1 взрывное устройство. Также ближе к вечеру враг совершил минометный обстрел, было 6 "прилетов".

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По Есманьской громаде враг стрелял из стрелкового оружия, выпустив 2 пулеметные очереди.

Белопольская громада обстреливалась россиянами из минометов (39 "прилетов") и гранатометов (30 "прилетов").

На Краснопольскую громаду россияне также сбросили с БПЛА 1 взрывное устройство.

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В Великописаревской громаде по поселку Великая Писаревка враг с БпЛА сбросил 2 взрывных устройства.

По Миропольской громаде россияне били из минометов, было 5 "прилетов".

По предварительным данным ОВА, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Темы: обстрелСумская область
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