Сумщина: россияне обстреляли 6 громад
В течение 29 января российские оккупанты совершили обстрелы 6 территориальных общин Сумской области, зафиксировано 72 "прилета".
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: На территорию Юнаковской громады россияне с БПЛА сбросили 1 взрывное устройство. Также ближе к вечеру враг совершил минометный обстрел, было 6 "прилетов".
По Есманьской громаде враг стрелял из стрелкового оружия, выпустив 2 пулеметные очереди.
Белопольская громада обстреливалась россиянами из минометов (39 "прилетов") и гранатометов (30 "прилетов").
На Краснопольскую громаду россияне также сбросили с БПЛА 1 взрывное устройство.
В Великописаревской громаде по поселку Великая Писаревка враг с БпЛА сбросил 2 взрывных устройства.
По Миропольской громаде россияне били из минометов, было 5 "прилетов".
По предварительным данным ОВА, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.