Україна не буде у безпеці, поки РФ контролює Крим – генерал Ходжес

Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що боротьба за Крим стане ключовою у війні Росії проти України.

Джерело: Ходжес в інтерв'ю виданню Insider

Пряма мова: "Визначальним майданчиком у цій війні є Крим. Уряд України розуміє, що не може погодитися на збереження Росією контролю над Кримом.

Україна не буде в безпеці й не матиме змоги відбудувати свою економіку, поки Росія зберігає Крим".

Деталі: Генерал вважає, що Україна впродовж наступних кількох місяців створюватиме умови для остаточного звільнення Криму.

За його словами, для звільнення Криму Збройним силам України потрібна далекобійна високоточна зброя, зокрема ATACMS.

"Передача озброєння, спроможного позбавити Росію будь-якого сховку після її ракетних та повітряних ударів, дозволить Україні зробити Крим непридатним для росіян", – наголосив генерал.

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Ходжес заявив, що для звільнення Криму потрібно буде ізолювати півострів від РФ, зруйнувавши Керченський міст.

При цьому генерал розкритикував адміністрацію Джо Байдена за небажання надавати Україні далекобійну зброю.