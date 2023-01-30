Украина не будет в безопасности, пока РФ контролирует Крым – генерал Ходжес

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины.

Источник: Ходжес в интервью изданию Insider

Прямая речь: "Определяющей площадкой в этой войне является Крым. Правительство Украины понимает, что не может согласиться на сохранение Россией контроля над Крымом.

Украина не будет в безопасности и не сможет отстроить свою экономику, пока Россия сохраняет Крым".

Детали: Генерал считает, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения Крыма.

По его словам, для освобождения Крыма Вооруженным силам Украины нужно дальнобойное высокоточное оружие, в частности ATACMS.

"Передача вооружения, способного лишить Россию любого укрытия после ее ракетных и воздушных ударов, позволит Украине сделать Крым непригодным для россиян", – подчеркнул генерал.

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Ходжес заявил, что для освобождения Крыма нужно будет изолировать полуостров от РФ, разрушив Керченский мост.

При этом генерал раскритиковал администрацию Джо Байдена за нежелание предоставлять Украине дальнобойное оружие.