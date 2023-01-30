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Украина не будет в безопасности, пока РФ контролирует Крым – генерал Ходжес

"Украинская правда"Понедельник, 30 января 2023, 01:56
Украина не будет в безопасности, пока РФ контролирует Крым – генерал Ходжес
БЕН ХОДЖЕС, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины.

Источник: Ходжес в интервью изданию Insider

Прямая речь: "Определяющей площадкой в этой войне является Крым. Правительство Украины понимает, что не может согласиться на сохранение Россией контроля над Крымом.

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Украина не будет в безопасности и не сможет отстроить свою экономику, пока Россия сохраняет Крым".

Детали: Генерал считает, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения Крыма.

По его словам, для освобождения Крыма Вооруженным силам Украины нужно дальнобойное высокоточное оружие, в частности ATACMS.

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"Передача вооружения, способного лишить Россию любого укрытия после ее ракетных и воздушных ударов, позволит Украине сделать Крым непригодным для россиян", – подчеркнул генерал.

Ходжес заявил, что для освобождения Крыма нужно будет изолировать полуостров от РФ, разрушив Керченский мост.

При этом генерал раскритиковал администрацию Джо Байдена за нежелание предоставлять Украине дальнобойное оружие.

Темы: КрымувольнениеРосcиявойна
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