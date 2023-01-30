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Путін погрожував Джонсону ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну

"Українська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 02:59
Путін погрожував Джонсону ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

Напередодні вторгнення Росії в Україну президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погрожував ракетним ударом прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону.

Джерело: видання "BBC", яке цитує слова Джонсона, сказані у документальному фільмі "Путін проти Заходу", який вийде на телеканалі "BBC 2" ввечері 30 січня

Пряма мова Джонсона: "У якийсь момент він (Путін – ред.) ніби пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину", або щось у цьому дусі".

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Деталі: Видання повідомляє, що телефонна розмова відбулася в лютому 2022 року, а коментар Путіна прозвучав після попередження Джонсона про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки.

"Я думаю, що, судячи з його (Путіна, – ред.) дуже спокійного тону, з тієї відстороненості, яка в нього була, він просто підігравав моїм спробам схилити його до перемовин", – розповів експрем'єр Британії.

Під час розмови Джонсон також намагався донести до Путіна, що Україна "найближчим часом" не вступить до НАТО, та попереджав його, що будь-яке вторгнення означатиме "більше, а не менше НАТО" біля кордонів РФ.

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Теми: Борис ДжонсонПутінУкраїнавійна
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