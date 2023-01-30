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Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину

"Украинская правда"Понедельник, 30 января 2023, 02:59
Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

Накануне вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал ракетным ударом премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Источник: издание "BBC", которое цитирует слова Джонсона, сказанные в документальном фильме "Путин против Запада", который выйдет на телеканале "BBC 2" вечером 30 января

Прямая речь Джонсона: "В какой-то момент он (Путин – ред.) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе".

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Детали: Издание сообщает, что телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

"Я думаю, что, судя по его (Путина, – ред.) очень спокойному тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам", – рассказал экс-премьер Британии.

Во время разговора Джонсон также пытался донести до Путина, что Украина "в ближайшее время" не вступит в НАТО, и предупреждал его, что любое вторжение будет означать "больше, а не меньше НАТО" у границ РФ.

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Темы: Борис ДжонсонПутинУкраинавойна
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