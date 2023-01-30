Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину

"Украинская правда"Понедельник, 30 января 2023, 03:59
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

Накануне вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал ракетным ударом премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Источник: издание "BBC", которое цитирует слова Джонсона, сказанные в документальном фильме "Путин против Запада", который выйдет на телеканале "BBC 2" вечером 30 января

Прямая речь Джонсона: "В какой-то момент он (Путин – ред.) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе".

Детали: Издание сообщает, что телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

"Я думаю, что, судя по его (Путина, – ред.) очень спокойному тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам", – рассказал экс-премьер Британии.

Во время разговора Джонсон также пытался донести до Путина, что Украина "в ближайшее время" не вступит в НАТО, и предупреждал его, что любое вторжение будет означать "больше, а не меньше НАТО" у границ РФ.

Темы: Борис ДжонсонПутинУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский о "кадровом затишье": Будут еще решения

Зеленский готовится, чтобы России не удалось взять "реванш" на поле боя

Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу

США обвинили РФ в нарушении ключевого соглашения о контроле над ядерными вооружениями

Резников обещает вернуть общественный контроль над частью закупок

США не обнаружили признаков нецелевого использования американских средств в Украине

Все новости...
Борис Джонсон
Джонсон посетил Бучу и Киев, встретился с Зеленским
Джонсон рассказал, как убедил лидеров Франции и Германии, что Путин проигрывает войну
Джонсон планирует в ближайшие месяцы посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ
Последние новости
01:05
США готовят пакет помощи Украине на более $2 млрд с ракетами дальностью до 150 км – Reuters
00:40
Обстрелы Сумщины: враг бил по 5 громадам
23:53
НАТО "определенным образом" участвует в войне с Россией, но не является ее стороной – бывший генсек
23:48
Зеленский о "кадровом затишье": Будут еще решения
23:44
Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель
23:24
Зеленский готовится, чтобы России не удалось взять "реванш" на поле боя
23:09
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы – советник мэра
22:59
Качиньский пожертвовал средства на ВСУ, чтобы завершить судебный спор с экс-главой МИД
22:53
видеоЗеленский: Неделя должна быть евроинтеграционной, ждем новостей
22:45
Стефанчук в парламенте Франции призвал предоставить танки и самолеты и признать Голодомор геноцидом
Все новости...