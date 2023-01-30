Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Затримки Заходу з надання озброєння обмежили можливості України проводити контрнаступ – ISW

"Українська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 06:59
Затримки Заходу з надання озброєння обмежили можливості України проводити контрнаступ – ISW
ТАНК LEOPARD-2, ФОТО GETTY IMAGES

Затримки Заходу з надання Україні далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони і танків обмежили здатність України використати можливості для проведення більш масштабних контрнаступальних операцій на тлі невдач російської армії, переконані аналітики американського Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті зазначили, що російські війська володіли ініціативою та вели наступ із 24 лютого до 3 липня 2022 року, після чого їхні атаки досягли кульмінації. Україна перехопила ініціативу та почала широкомасштабний контрнаступ у серпні, звільнивши західну частину Херсонської області.

Реклама:

Відтоді, йдеться у звіті, Україна не змогла почати новий великий контрнаступ, що дозволило конфлікту перерости в позиційну війну і надало росіянам можливість повернути ініціативу і підвищити планку для майбутніх українських контрнаступів.

Аналітики ISW вважають, що якби Захід почав працювати над повним переходом України на західне озброєння, коли така необхідність стала очевидною влітку 2022 року, можна було створити умови, які дозволили б Україні продовжувати контрнаступальні операції після Херсона і тим самим позбавити РФ можливості відновити свої сили.

В інституті відзначили, що агресор скористався затримками з надання Україні зброї та відновив свій наступ на Бахмут наприкінці липня, хоча й він набрав обертів лише після того, як "вагнерівці" приєдналися до нього.

ВІДЕО ДНЯ

"Постійні затримки в постачанні західної військової допомоги, коли ставало очевидним, що є необхідність у ній або незабаром виникне, сприяли затягуванню конфлікту. Звичайно, це не єдина причина такого затягування, але Захід має визнати внесок, який зробили ці затримки у перешкоджання здатності України швидше звільняти більшу частину своєї території", – наголосили аналітики ISW.

Теми: війнаЗахідзброяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
війна
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
Усі новини...
Реклама: