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Затримки Заходу з надання озброєння обмежили можливості України проводити контрнаступ – ISW

"Українська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 07:59
ТАНК LEOPARD-2, ФОТО GETTY IMAGES

Затримки Заходу з надання Україні далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони і танків обмежили здатність України використати можливості для проведення більш масштабних контрнаступальних операцій на тлі невдач російської армії, переконані аналітики американського Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті зазначили, що російські війська володіли ініціативою та вели наступ із 24 лютого до 3 липня 2022 року, після чого їхні атаки досягли кульмінації. Україна перехопила ініціативу та почала широкомасштабний контрнаступ у серпні, звільнивши західну частину Херсонської області.

Відтоді, йдеться у звіті, Україна не змогла почати новий великий контрнаступ, що дозволило конфлікту перерости в позиційну війну і надало росіянам можливість повернути ініціативу і підвищити планку для майбутніх українських контрнаступів.

Аналітики ISW вважають, що якби Захід почав працювати над повним переходом України на західне озброєння, коли така необхідність стала очевидною влітку 2022 року, можна було створити умови, які дозволили б Україні продовжувати контрнаступальні операції після Херсона і тим самим позбавити РФ можливості відновити свої сили.

В інституті відзначили, що агресор скористався затримками з надання Україні зброї та відновив свій наступ на Бахмут наприкінці липня, хоча й він набрав обертів лише після того, як "вагнерівці" приєдналися до нього.

"Постійні затримки в постачанні західної військової допомоги, коли ставало очевидним, що є необхідність у ній або незабаром виникне, сприяли затягуванню конфлікту. Звичайно, це не єдина причина такого затягування, але Захід має визнати внесок, який зробили ці затримки у перешкоджання здатності України швидше звільняти більшу частину своєї території", – наголосили аналітики ISW.

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Теми: війнаЗахідзброяУкраїна
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