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Задержки Запада по предоставлению вооружения ограничили возможности Украины проводить контрнаступление – ISW

"Украинская правда"Понедельник, 30 января 2023, 07:59
ТАНК LEOPARD-2, ФОТО GETTY IMAGES

Задержки Запада по предоставлению Украине дальнобойного оружия, систем противовоздушной обороны и танков ограничили способность Украины использовать возможности для проведения более масштабных контрнаступательных операций на фоне неудач российской армии, убеждены аналитики американского Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте отметили, что российские войска владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по 3 июля 2022 года, после чего их атаки достигли кульминации. Украина перехватила инициативу и начала широкомасштабное контрнаступление в августе, освободив западную часть Херсонской области.

С тех пор, говорится в отчете, Украина не смогла начать новое крупное контрнаступление, что позволило конфликту перерасти в позиционную войну и предоставило россиянам возможность вернуть инициативу и повысить планку для будущих украинских контрнаступлений.

Аналитики ISW считают, что если бы Запад начал работать над полным переходом Украины на западное вооружение, когда такая необходимость стала очевидной летом 2022 года, можно было создать условия, которые позволили бы Украине продолжать контрнаступательные операции после Херсона и тем самым лишить РФ возможности восстановить свои силы.

В институте отметили, что агрессор воспользовался задержками по предоставлению Украине оружия и возобновил свое наступление на Бахмут в конце июля, хотя и оно набрало обороты только после того, как "вагнеровцы" присоединились к нему.

"Постоянные задержки в поставках западной военной помощи, когда становилось очевидным, что есть необходимость в ней или вскоре возникнет, способствовали затягиванию конфликта. Конечно, это не единственная причина такого затягивания, но Запад должен признать вклад, который сделали эти задержки в препятствование способности Украины быстрее освобождать большую часть своей территории", – отметили аналитики ISW.

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Темы: войнаЗападоружиеУкраина
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