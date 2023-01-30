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Росіяни убили цивільного у Красногорівці

Ірина БалачукПонеділок, 30 січня 2023, 07:07
Росіяни убили цивільного у Красногорівці
Інфографіка з Telegram Кириленка

Одна людина загинула та щонайменше ще одна дістала поранення у результаті російських обстрілів Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 29 січня стало відомо про 1 жителя Донеччини, убитого росіянами, – у Красногорівці.

Ще 1 людина в області зазнала поранень".

Деталі: Станом на ранок 30 січня на Донеччині окупанти убили щонайменше 1 335 та поранили щонайменше 2 930 цивільних.

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Кириленко підкреслю, що ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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