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Россияне убили гражданского в Красногоровке

Ирина БалачукПонедельник, 30 января 2023, 07:07
Россияне убили гражданского в Красногоровке
Инфографика из Telegram Кириленко

Один человек погиб и по меньшей мере еще один получил ранения в результате российских обстрелов Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 29 января стало известно об 1 жителе Донецкой области, убитом россиянами, – в Красногоровке.

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Еще 1 человек в области получил ранения".

Детали: По состоянию на утро 30 января в Донецкой области оккупанты убили по меньшей мере 1 335 и ранили по меньшей мере 2 930 гражданских.

Кириленко подчеркнул, что эти цифры не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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