Россияне убили гражданского в Красногоровке
Понедельник, 30 января 2023, 08:07
Один человек погиб и по меньшей мере еще один получил ранения в результате российских обстрелов Донецкой области.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 29 января стало известно об 1 жителе Донецкой области, убитом россиянами, – в Красногоровке.
Еще 1 человек в области получил ранения".
Детали: По состоянию на утро 30 января в Донецкой области оккупанты убили по меньшей мере 1 335 и ранили по меньшей мере 2 930 гражданских.
Кириленко подчеркнул, что эти цифры не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.