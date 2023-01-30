Захисники за добу знищили близько 500 окупантів і 4 ворожі танки

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 126 650 військових, 3 201 танк, 2 196 артилерійських систем та 6 369 ББМ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 126 650 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 201 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 369 (+3) од,

артилерійських систем – 2 196 (+1) од,

РСЗВ – 453 (+0) од,

засобів ППО ‒ 221 (+0) од,

літаків – 293 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 947 (+0) од,

крилатих ракет ‒ 796 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 041 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 199 (+0) од.

Дані уточнюються.