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Захисники за добу знищили близько 500 окупантів і 4 ворожі танки

Ірина БалачукПонеділок, 30 січня 2023, 08:20
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 126 650 військових, 3 201 танк, 2 196 артилерійських систем та 6 369 ББМ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 126 650 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 201 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 369 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2 196 (+1) од,
  • РСЗВ – 453 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 947 (+0) од,
  • крилатих ракет ‒ 796 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 041 (+4) од,
  • спеціальної техніки ‒ 199 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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