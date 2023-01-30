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Защитники за сутки уничтожили около 500 оккупантов и 4 вражеских танка

Ирина БалачукПонедельник, 30 января 2023, 08:20
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 126 650 военных, 3 201 танк, 2 196 артиллерийских систем и 6 369 ББМ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 126 650 (+490) человек ликвидировано,
  • танков – 3 201 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 369 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2 196 (+1) ед,
  • РСЗО – 453 (+0) ед,
  • средств ПВО – 221 (+0) ед,
  • самолетов – 293 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 947 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 796 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 041 (+4) ед,
  • специальной техники – 199 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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