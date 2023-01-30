Защитники за сутки уничтожили около 500 оккупантов и 4 вражеских танка
Понедельник, 30 января 2023, 08:20
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 126 650 военных, 3 201 танк, 2 196 артиллерийских систем и 6 369 ББМ.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 126 650 (+490) человек ликвидировано,
- танков – 3 201 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 6 369 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2 196 (+1) ед,
- РСЗО – 453 (+0) ед,
- средств ПВО – 221 (+0) ед,
- самолетов – 293 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 947 (+0) ед,
- крылатых ракет – 796 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 041 (+4) ед,
- специальной техники – 199 (+0) ед.
Данные уточняются.
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