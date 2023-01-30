Україна має системно ослаблювати РФ, для цього треба йти в ЄС і НАТО – Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна повинна системно ослаблювати Росію, для чого їй необхідно активно інтегруватись до євроатлантичних і європейських структур.

Про це він розповів в інтерв'ю польському новинному порталу Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".

Буданов відповідав на запитання, яким він бачить майбутнє відносин України і Росії. За його словами, "це буде дуже складний процес".

Реклама:

"Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише "путінську кліку". І суспільство тут ні при чому. А ще ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії Путіна!", – заявив Буданов.

За його словами, ми не знаємо, яким буде майбутнє Росії, на скільки елементів вона розпадеться і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах.

"Наші завдання, завдання України – це системне та державне ослаблення Російської Федерації. Для цього ми повинні активно входити в євроатлантичні та європейські структури: політичні, економічні, безпекові, правові, гуманітарні та освітні", – наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Буданов підкреслив, що Україна повинна забути про свій пострадянський період, "як про страшний сон".

"Нарешті, ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною Російською Федерацією. Щоб ніколи не повторилося те, що було з Україною", – заявив керівник ГУР.

Нагадаємо, посол України у ЄС Всеволод Ченцов вважає, що Україна має цілком реальні шанси стати членом Європейського Союзу вже у цьому десятилітті.

Детальніше читайте у розмові: Вступити до ЄС у цьому десятиріччі – це реальна мета для України