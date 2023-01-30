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Україна має системно ослаблювати РФ, для цього треба йти в ЄС і НАТО – Буданов

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 08:29
Кирило Буданов. Фото УП

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна повинна системно ослаблювати Росію, для чого їй необхідно активно інтегруватись до євроатлантичних і європейських структур.

Про це він розповів  в інтерв'ю польському новинному порталу Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".

Буданов відповідав на запитання, яким він бачить майбутнє відносин України і Росії. За його словами, "це буде дуже складний процес". 

"Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише "путінську кліку". І суспільство тут ні при чому. А ще ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії Путіна!", – заявив Буданов.

За його словами, ми не знаємо, яким буде майбутнє Росії, на скільки елементів вона розпадеться і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах.

"Наші завдання, завдання України – це системне та державне ослаблення Російської Федерації. Для цього ми повинні активно входити в євроатлантичні та європейські структури: політичні, економічні, безпекові, правові, гуманітарні та освітні", – наголосив він.

Буданов підкреслив, що Україна повинна забути про свій пострадянський період, "як про страшний сон". 

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"Нарешті, ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною Російською Федерацією. Щоб ніколи не повторилося те, що було з Україною", – заявив керівник ГУР.

Нагадаємо, посол України у ЄС Всеволод Ченцов вважає, що Україна має цілком реальні шанси стати членом Європейського Союзу вже у цьому десятилітті. 

Детальніше читайте у розмові: Вступити до ЄС у цьому десятиріччі – це реальна мета для України

Теми: розвідкаУкраїнаРосіявійна
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