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Украина должна системно ослаблять РФ, для этого надо идти в ЕС и НАТО – Буданов

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 07:29
Украина должна системно ослаблять РФ, для этого надо идти в ЕС и НАТО – Буданов
Кирилл Буданов. Фото УП

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина должна системно ослаблять Россию, для чего ей необходимо активно интегрироваться в евроатлантические и европейские структуры.

Об этом он рассказал в интервью польскому новостному порталу Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".

Буданов отвечал на вопрос, каким он видит будущее отношений Украины и России. По его словам, "это будет очень сложный процесс". 

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"Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мысль, что в этом вторжении следует обвинять только "путинскую клику". И общество здесь ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия Путина!", – заявил Буданов.

По его словам, мы не знаем, каким будет будущее России, на сколько элементов она распадется и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях.

"Наши задачи, задачи Украины – это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Для этого мы должны активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, безопасности, правовые, гуманитарные и образовательные", – подчеркнул он.

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Буданов отметил, что Украина должна забыть о своем постсоветском периоде, "как о страшном сне". 

"Наконец, мы должны иметь определенную форму контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы никогда не повторилось то, что было с Украиной", – заявил руководитель ГУР.

Напомним, посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов считает, что Украина имеет вполне реальные шансы стать членом Европейского Союза уже в этом десятилетии. 

Подробнее читайте в разговоре: Вступить в ЕС в этом десятилетии – это реальная цель для Украины

Темы: БудановУкраинаРосcиявойна
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