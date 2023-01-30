Україна хоче вступити до ЄС протягом двох років – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про амбітний план набуття членства в ЄС протягом двох років.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Politico.

"У нас дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023 році, ми можемо вже мати цей передвступний етап переговорів", – сказав Шмигаль.

Як зазначається, це кидає виклик істеблішменту Євросоюзу, який намагається зберегти членство України в ЄС як набагато більш віддалену концепцію.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив минулого року, що до вступу України можуть пройти "десятиліття". Навіть лідери ЄС, які підтримали надання Україні статусу кандидата на саміті в червні минулого року, в приватному порядку визнають, що перспектива фактичного вступу країни до ЄС є досить віддаленою.

П'ятничний саміт у Києві буде присвячено досягненню правильного балансу між очікуваннями України і того, що може запропонувати Брюссель.

Хоча національні лідери ЄС не будуть присутні на саміті, чиновники Європейської Ради були зайняті зв'язком з країнами-членами ЄС щодо підсумкового комюніке.

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Деякі країни наполягають на тому, що заява не повинна далеко відходити від формулювань, використаних на червневому засіданні Європейської Ради, підкреслюючи, що хоча майбутнє України пов'язане з Європейським Союзом, країни-аспіранти повинні відповідати певним критеріям. "Очікування в Києві досить високі, але необхідно виконати всі умови, які висунула Єврокомісія. Це процес, заснований на заслугах", – сказав один високопоставлений чиновник ЄС.

Шмигаль сказав Politico, що він сподівається, що Україна зможе досягти "істотного стрибка вперед" у п'ятницю, особливо в конкретних сферах – угода про безвізовий режим для промислових товарів; призупинення митних зборів на український експорт ще на один рік; і "активний прогрес" у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдиний платіжний простір євро) і включення України до зони мобільного роумінгу ЄС.

"Ми очікуємо прогресу та прискорення на нашому шляху до підписання цих угод", – сказав він.

Гарячою темою – і одним з центральних знаків питання щодо вступу України до ЄС – буде боротьба України з корупцією.

"Нам потрібна реформована Україна Ми не можемо мати таку ж Україну, як до війни", – сказав один високопосадовець ЄС, який брав активну участь у підготовці до саміту.

Шмигаль наполягає на тому, що уряд Зеленського серйозно ставиться до корупції. "У нас нульова толерантність до корупції", – сказав він, вказуючи на "блискавичну швидкість", з якою цього місяця були звільнені чиновники. "На жаль, корупція народилася не вчора, але ми впевнені, що викорінимо її", – сказав він, відкрито заявивши, що це ключ до вступу країни до ЄС.

Тим не менш, очікується, що саміт цього тижня матиме символічну вагу і надішле потужний сигнал Москві про європейські прагнення України.

Нагадаємо, минулого тижня під час візиту до України президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що "Україна – це ЄС, і ми будемо разом".

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