Украина хочет вступить в ЕС в течение двух лет – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане обретения членства в ЕС в течение двух лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Politico.

"У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023-м, мы можем уже проводить этот предвступительный этап переговоров", – сказал Шмыгаль.

Реклама:

Как отмечается, это бросает вызов истеблишменту Евросоюза, который пытается сохранить членство Украины в ЕС как гораздо более отдаленную концепцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в прошлом году, что до вступления Украины могут пройти "десятилетия". Даже лидеры ЕС, которые поддержали предоставление Украине статуса кандидата на саммите в июне прошлого года, в частном порядке признают, что перспектива фактического вступления страны в ЕС – довольно отдаленная.

Пятничный саммит в Киеве будет посвящен достижению правильного баланса между ожиданиями Украины и тем, что может предложить Брюссель.

ВИДЕО ДНЯ

Хотя национальные лидеры ЕС не будут присутствовать на саммите, чиновники Европейского Совета были заняты связью со странами-членами ЕС относительно итогового коммюнике.

Некоторые страны настаивают на том, что заявление не должно далеко отходить от формулировок, использованных на июньском заседании Европейского Совета, подчеркивая, что хотя будущее Украины связано с Европейским Союзом, страны-аспиранты должны соответствовать определенным критериям. "Ожидания в Киеве достаточно высокие, но необходимо выполнить все условия, которые выдвинула Еврокомиссия. Это процесс, основанный на заслугах", – сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

Шмыгаль сказал Politico, что он надеется, что Украина сможет достичь "существенного скачка вперед" в пятницу, особенно в конкретных сферах – соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров; приостановление таможенных пошлин на украинский экспорт еще на один год; и "активный прогресс" в присоединении к схеме платежей SEPA (Единое платежное пространство евро) и включение Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

"Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию этих соглашений", – сказал он.

Горячей темой – и одним из центральных знаков вопроса о вступлении Украины в ЕС – будет борьба Украины с коррупцией.

"Нам нужна реформированная Украина Мы не можем иметь такую же Украину, как до войны", – сказал один высокопоставленный чиновник ЕС, который принимал активное участие в подготовке к саммиту.

Шмыгаль настаивает на том, что правительство Зеленского серьезно относится к коррупции. "У нас нулевая толерантность к коррупции", – сказал он, указывая на "молниеносную скорость", с которой в этом месяце были уволены чиновники. "К сожалению, коррупция родилась не вчера, но мы уверены, что искореним ее", – сказал он, открыто заявив, что это ключ к вступлению страны в ЕС.

Тем не менее, ожидается, что саммит на этой неделе будет иметь символический вес и пошлет мощный сигнал Москве о европейских стремлениях Украины.

Напомним, на прошлой неделе во время визита в Украину президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что "Украина – это ЕС, и мы будем вместе".

Читайте также: Посол в Евросоюзе: Вступить в ЕС в этом десятилетии – это реальная цель для Украины.