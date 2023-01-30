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Росія не виключає проведення ще однієї хвилі мобілізації – британська розвідка

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 08:57
Росія не виключає проведення ще однієї хвилі мобілізації – британська розвідка
Мобілізовані росіяни. Фото з Telegram Міноборони РФ

Російська влада, ймовірно, не виключає можливості проведення ще однієї хвилі мобілізації в рамках так званої "часткової мобілізації".

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у понеділок, пише "Європейська правда".

Як йдеться у зведенні, 22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники перешкоджали виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів з подвійним громадянством, заявляючи чоловікам, що їхні імена внесені до мобілізаційних списків.

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Окремо 23 січня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує діяти, стверджуючи, що він залишається необхідним для підтримки роботи Збройних сил.

"Російське керівництво, найімовірніше, продовжує шукати шляхи забезпечення великої кількості особового складу, необхідного для будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, мінімізуючи при цьому внутрішні розбіжності в суспільстві", – сказано у повідомленні британської розвідки.

Нагадаємо, у НАТО вважають, що країни Альянсу мають готуватися до того, що Україна потребуватиме допомоги тривалий час, оскільки Володимир Путін готується до довгої війни.

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Теми: Росіямобілізаціявійна
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