Россия не исключает проведения еще одной волны мобилизации – британская разведка

Российские власти, вероятно, не исключают возможности проведения еще одной волны мобилизации в рамках так называемой "частичной мобилизации".

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в понедельник, пишет "Европейская правда".

Как говорится в сводке, 22 января 2023 года СМИ сообщили, что российские пограничники препятствовали выезду из России киргизских трудовых мигрантов с двойным гражданством, заявляя мужчинам, что их имена внесены в мобилизационные списки.

Реклама:

Отдельно 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает действовать, утверждая, что он остается необходимым для поддержания работы Вооруженных сил.

"Российское руководство, скорее всего, продолжает искать пути обеспечения большого количества личного состава, необходимого для любого будущего крупного наступления в Украине, минимизируя при этом внутренние разногласия в обществе", – сказано в сообщении британской разведки.

Напомним, в НАТО считают, что страны Альянса должны готовиться к тому, что Украина будет нуждаться в помощи длительное время, поскольку Владимир Путин готовится к долгой войне.