Росіяни вже оголосили винагороду за перший підбитий Leopard, Abrams і F-16
Російська компанія "Форес", що спеціалізується на обладнанні для нафтових свердловин, призначила грошову винагороду за знищені або захоплені в Україні танки Abrams і Leopard, які країни Заходу обіцяють передати Києву.
Джерело: "Форес"; російський актор, який підтримує російського диктатора Путіна і війну проти України, Іван Охлобистін
Дослівно російська компанія: ""Форес" виплатить винагороду військовослужбовцям за ураження важкої бронетехніки і літаків НАТО в зоні СВО (так росіяни називають війну проти України – ред.)"
Деталі: За перший знищений танк Abrams або Leopard обіцяють 5 млн рублів (понад 2,5 млн гривень – ред.), а за кожен наступний – 500 тисяч рублів.
Також повідомляється, що за знищені перші бойові літаки F-15 і F-16, якщо їх також буде поставлено в Україну, фінансова винагорода становитиме 15 млн рублів.
Також про винагороду за підбиті в Україні західні танки оголосив Охлобистін. За його словами, "деякі представники великого російського бізнесу" уповноважили його повідомити, що вони нібито "призначають премію у 10 мільйонів рублів за кожен підбитий "Абрамс"".
Передісторія:
- 25 січня уряд Німеччини прийняв рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard-2.
- Того ж дня президент США Джо Байден підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.