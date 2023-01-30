Росіяни вже оголосили винагороду за перший підбитий Leopard, Abrams і F-16

Російська компанія "Форес", що спеціалізується на обладнанні для нафтових свердловин, призначила грошову винагороду за знищені або захоплені в Україні танки Abrams і Leopard, які країни Заходу обіцяють передати Києву.

Джерело: "Форес"; російський актор, який підтримує російського диктатора Путіна і війну проти України, Іван Охлобистін

Дослівно російська компанія: ""Форес" виплатить винагороду військовослужбовцям за ураження важкої бронетехніки і літаків НАТО в зоні СВО (так росіяни називають війну проти України – ред.)"

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Деталі: За перший знищений танк Abrams або Leopard обіцяють 5 млн рублів (понад 2,5 млн гривень – ред.), а за кожен наступний – 500 тисяч рублів.

Також повідомляється, що за знищені перші бойові літаки F-15 і F-16, якщо їх також буде поставлено в Україну, фінансова винагорода становитиме 15 млн рублів.

Також про винагороду за підбиті в Україні західні танки оголосив Охлобистін. За його словами, "деякі представники великого російського бізнесу" уповноважили його повідомити, що вони нібито "призначають премію у 10 мільйонів рублів за кожен підбитий "Абрамс"".

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