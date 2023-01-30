Россияне уже объявили вознаграждение за первый подбитый Leopard, Abrams и F-16
Российская компания "Форэс", специализирующаяся на оборудовании для нефтяных скважин, назначила денежное вознаграждение за уничтоженные или захваченные в Украине танки Abrams и Leopard, которые страны Запада обещают передать Киеву.
Источник: "Форэс"; российский актер, поддерживающий российского диктатора Путина и войну против Украины, Иван Охлобыстин
Дословно российская компания: ""Форэс" выплатит вознаграждение военнослужащим за поражение тяжелой бронетехники и самолетов НАТО в зоне СВО (так россияне называют войну против Украины – ред.)"
Детали: За первый уничтоженный танк Abrams или Leopard обещают 5 млн рублей (более 2,5 млн гривен – ред.), а за каждый последующий – 500 тысяч рублей.
Также сообщается, что за уничтоженные первые боевые самолеты F-15 и F-16, если они также будут поставлены в Украину финансовое вознаграждение составит 15 млн рублей.
Также о вознаграждении за подбитые в Украине западные танки объявил Охлобыстин. По его словам, "некоторые представители крупного российского бизнеса" уполномочили его сообщить, что они якобы "назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый "Абрамс"".
Предыстория:
- 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard-2.
- В тот же день президент США Джо Байден подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.