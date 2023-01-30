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Россияне уже объявили вознаграждение за первый подбитый Leopard, Abrams и F-16

Ирина БалачукПонедельник, 30 января 2023, 10:30
Фото gettyimages

Российская компания "Форэс", специализирующаяся на оборудовании для нефтяных скважин, назначила денежное вознаграждение за уничтоженные или захваченные в Украине танки Abrams и Leopard, которые страны Запада обещают передать Киеву.

Источник: "Форэс"; российский актер, поддерживающий российского диктатора Путина и войну против Украины, Иван Охлобыстин

Дословно российская компания: ""Форэс" выплатит вознаграждение военнослужащим за поражение тяжелой бронетехники и самолетов НАТО в зоне СВО (так россияне называют войну против Украины – ред.)"

Детали: За первый уничтоженный танк Abrams или Leopard обещают 5 млн рублей (более 2,5 млн гривен – ред.), а за каждый последующий – 500 тысяч рублей.

Также сообщается, что за уничтоженные первые боевые самолеты F-15 и F-16, если они также будут поставлены в Украину финансовое вознаграждение составит 15 млн рублей.

Также о вознаграждении за подбитые в Украине западные танки объявил Охлобыстин. По его словам, "некоторые представители крупного российского бизнеса" уполномочили его сообщить, что они якобы "назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый "Абрамс"".

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Темы: танкипомощь УкраинеРосcия
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