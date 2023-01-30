Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне уже объявили вознаграждение за первый подбитый Leopard, Abrams и F-16

Ирина БалачукПонедельник, 30 января 2023, 09:30
Россияне уже объявили вознаграждение за первый подбитый Leopard, Abrams и F-16
Фото gettyimages

Российская компания "Форэс", специализирующаяся на оборудовании для нефтяных скважин, назначила денежное вознаграждение за уничтоженные или захваченные в Украине танки Abrams и Leopard, которые страны Запада обещают передать Киеву.

Источник: "Форэс"; российский актер, поддерживающий российского диктатора Путина и войну против Украины, Иван Охлобыстин

Дословно российская компания: ""Форэс" выплатит вознаграждение военнослужащим за поражение тяжелой бронетехники и самолетов НАТО в зоне СВО (так россияне называют войну против Украины – ред.)"

Реклама:

Детали: За первый уничтоженный танк Abrams или Leopard обещают 5 млн рублей (более 2,5 млн гривен – ред.), а за каждый последующий – 500 тысяч рублей.

Также сообщается, что за уничтоженные первые боевые самолеты F-15 и F-16, если они также будут поставлены в Украину финансовое вознаграждение составит 15 млн рублей.

Также о вознаграждении за подбитые в Украине западные танки объявил Охлобыстин. По его словам, "некоторые представители крупного российского бизнеса" уполномочили его сообщить, что они якобы "назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый "Абрамс"".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: танкипомощь УкраинеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
танки
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Rheinmetall до конца лета начнет обслуживать танки в Украине
Последние новости
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
Все новости...
Реклама: