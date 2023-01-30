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В РФ допустили припинення дії ядерного договору зі США після 2026 року

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 11:01

В МЗС РФ заявили, що договір New START - Договір про стратегічне наступальне озброєння зі США може припинити свою дію після 2026 року.

Про це в інтерв’ю РИА "Новости" заявив заступник глави МЗС Росії Сєргєй Рябков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це цілком можливий сценарій", - сказав Рябков.

Російсько-американські переговори про відновлення інспекцій за новим договором СНО, термін дії якого закінчується в лютому 2026 року, були скасовані в останній момент у листопаді 2022 року. Жодна зі сторін не домовилася про часові рамки нових переговорів.

Слід зазначити, що  Договір про стратегічне наступальне озброєння, який у 2021 році продовжили на 5 років, залишається єдиним діючим між РФ і США договором у сфері контролю озброєнь. 

Підписаний у 2010 році на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може продовжуватись на термін в 5 років у разі доброї волі кожного з підписантів.

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору, однак його наступник Джо Байден погодився продовжити дію New START.

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Теми: РосіяСШАядерна зброя
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