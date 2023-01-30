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В РФ допустили прекращение действия ядерного договора с США после 2026 года

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 10:01

В МИД РФ заявили, что договор New START - Договор о стратегическом наступательном вооружении с США может прекратить свое действие после 2026 года.

Об этом в интервью РИА "Новости" заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это вполне возможный сценарий", - сказал Рябков.

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Российско-американские переговоры о возобновлении инспекций по новому договору СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года, были отменены в последний момент в ноябре 2022 года. Ни одна из сторон не договорилась о временных рамках новых переговоров.

Следует отметить, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, который в 2021 году продлили на 5 лет, остается единственным действующим между РФ и США договором в сфере контроля вооружений. 

Подписанный в 2010 году на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может продлеваться на срок в 5 лет в случае доброй воли каждого из подписантов.

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Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора, однако его преемник Джо Байден согласился продлить действие New START.

Темы: РосcияСШАядерное оружие
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