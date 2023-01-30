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Безробітний у Харкові зливав росіянам позиції українських захисників - СБУ

Олександр ШумілінПонеділок, 30 січня 2023, 11:00
Фото: СБУ

Служба безпеки України у Харкові затримала чоловіка, якого підозрює у корегуванні російських ракетних ударів по місту.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.

Отримані відомості переправляв російським окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через месенджер "Телеграм".

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру".

 
Фото: СБУ

Деталі: В СБУ повідомляють, що затримали чоловіка поблизу міського об’єкта критичної інфраструктури, коли той збирав закриті дані для росіян. Затриманий чоловік – безробітний.

За даними слідства, він обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їхні локації. Під час слідчих дій у зловмисника виявлено смартфон із доказами листування з агресором.

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Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ) і арештували.

Теми: СБУХарків
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